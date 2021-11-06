Андрей Шевченко вскоре может возглавить "Дженоа".

Клуб итальянской Серии А "Дженоа" уволил Давиде Баллардини с должности главного тренера команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Баллардини возглавлял "Дженоа" с декабря 2020 года. В прошлом сезоне под его руководством команда покинула зону вылета и в итоге заняла 11-е место. Но в текущем чемпионате "Дженоа" после 12 туров идет на расстоянии одного очка от зоны вылета.

По информации авторитетных итальянских журналистов, новым главным тренером "Дженоа" должен стать Андрей Шевченко.

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Напомним, Шевченко находится без работы после того, как 1 августа неожиданно покинул сборную Украины. "Желто-синих" тренер вывел в четвертьфинал Евро-2020.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

Автор: Антон Дударь