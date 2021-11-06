Экс-тренер сборной Украины близок к назначению в "Дженоа".

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы начать работу в клубе итальянской Серии А "Дженоа".

Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры находятся на финальной стадии, а о назначении Шевченко на пост главного тренера "Дженоа" может быть объявлено уже в ближайшие несколько часов.

Еще один журналист Николо Скира в Twitter информирует о том, что Шевченко подпишет контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Украинский специалист будет зарабатывать в клубе 1,8 миллиона евро без учета бонусов.

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В тренерский штаб Шевченко войдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера, которые помогали ему и в сборной Украины.

"Дженоа": что известно о клубе

На данный момент "Дженоа" возглавляет Давиде Баллардини, но вскоре клуб объявит о прекращении сотрудничества с ним.

В турнирной таблице Серии А "Дженоа" занимает 15-е место, лишь на 1 очко опережая ближайшую команду из зоны вылета.

"Дженоа" - один из старейших клубов страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

"Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Его лучшими достижениями стал выход команды на Евро-2020 с первого места в группе, а также выход в четвертьфинал на чемпионате Европы, который состоялся летом 2021 года.

Автор: Антон Дударь