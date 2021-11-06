Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы начать работу в клубе итальянской Серии А "Дженоа".
Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры находятся на финальной стадии, а о назначении Шевченко на пост главного тренера "Дженоа" может быть объявлено уже в ближайшие несколько часов.
Еще один журналист Николо Скира в Twitter информирует о том, что Шевченко подпишет контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
Украинский специалист будет зарабатывать в клубе 1,8 миллиона евро без учета бонусов.
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В тренерский штаб Шевченко войдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера, которые помогали ему и в сборной Украины.
"Дженоа": что известно о клубе
- На данный момент "Дженоа" возглавляет Давиде Баллардини, но вскоре клуб объявит о прекращении сотрудничества с ним.
- В турнирной таблице Серии А "Дженоа" занимает 15-е место, лишь на 1 очко опережая ближайшую команду из зоны вылета.
- "Дженоа" - один из старейших клубов страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.
- В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.
- "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".
Уход Андрея Шевченко из сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.
- Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.
- Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.
- В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.
- Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Его лучшими достижениями стал выход команды на Евро-2020 с первого места в группе, а также выход в четвертьфинал на чемпионате Европы, который состоялся летом 2021 года.