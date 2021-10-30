Андрей Шевченко с детьми / фото instagram.com/andriyshevchenko
29 октября старшему сыну экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко Джордану исполнилось 17 лет.
Шевченко поздравил сына на своей странице в Instagram.
"Не можем поверить, что тебе 17! С днем рождения, Джордан! Мы любим тебя очень сильно!", - написал Шевченко.
Также он прикрепил несколько фотографий - в том числе, фото новорожденного Джордана, на котором также можно увидеть супругу футболиста Кристен Пазик, а также фото с сыном, сделанное в наши дни.
фото instagram.com/andriyshevchenko
фото instagram.com/andriyshevchenko
Андрей Шевченко: семья
- Легенда украинского футбола Шевченко вместе с супругой Кристен Пазик воспитывают четверых детей.
- Джордану Шевченко - 17 лет, Кристиану в ноябре исполнится 15, Александру - 9 лет, а Райдеру-Габриэлю - 7.