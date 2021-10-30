Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения.

29 октября старшему сыну экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко Джордану исполнилось 17 лет.

Шевченко поздравил сына на своей странице в Instagram.

"Не можем поверить, что тебе 17! С днем рождения, Джордан! Мы любим тебя очень сильно!", - написал Шевченко.

Также он прикрепил несколько фотографий - в том числе, фото новорожденного Джордана, на котором также можно увидеть супругу футболиста Кристен Пазик, а также фото с сыном, сделанное в наши дни.

Андрей Шевченко: семья

Легенда украинского футбола Шевченко вместе с супругой Кристен Пазик воспитывают четверых детей.

Джордану Шевченко - 17 лет, Кристиану в ноябре исполнится 15, Александру - 9 лет, а Райдеру-Габриэлю - 7.

Автор: Антон Дударь