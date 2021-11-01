Шведский форвард помог "Милану" обыграть "Рому".

В рамках 11-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде одолел "Рому" со счетом 2:1.

Открыл счет в матче 40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович, забивший прямым ударом со штрафного. Звездный бомбардир неожиданно поразил вратарский угол, где Руй Патрисиу оказался бессилен.

Во втором тайме Златан заработал пенальти, который реализовал Франк Кессье.

Для Ибрагимовича этот гол стал 150-м в Серии А и 400-м в целом, забитым в национальных чемпионатах. Кроме Италии, где он также защищал цвета "Ювентуса" и "Интера", он играл еще и в Швеции за "Мальме", в Нидерландах за "Аякс", в Испании за "Барселону", в Англии за "Манчестер Юнайтед", во Франции за "Пари Сен-Жермен" и в США за "Лос-Анджелес Гэлэкси".

"Рома" - "Милан" - 1:2

Голы: Эль-Шаарави, 90+3 - Ибрагимович, 25, Кессье, 57 (с пенальти)

Видео гола Златана со штрафного

Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.

В прошлом сезоне Златан забил 15 голов в 19 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 поединках Лиги Европы и 1 гол в двух играх Кубка Италии.

В сезоне 2020/2021 Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

Летом Златан продлил контракт с "Миланом" до 2022 года.

Автор: Артем Будрин