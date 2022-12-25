Специальная группа провела расследование на предмет договорных матчей на чемпионате мира.

18 декабря завершился 22-й в истории чемпионат мира по футболу. Планетарное первенство принимал Катар.

После завершения ЧМ-2022 появились слухи о "договорняках" на мундиале.

В ФИФА отреагировали на обвинения в манипуляции результатами матчей на чемпионате мира. Международная федерация футбола поделилась отчетом, в котором говорится, что на ЧМ-2022 не было сыграно ни одного договорного матча.

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Была создана специальная многосторонняя целевая группа, которая проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследование и наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения и определила, что ни в одном из 64 матчей турнира не был обнаружен "договорняк".

"Многосторонняя целевая группа по вопросам добросовестности создана ФИФА для мониторинга всех матчей, сыгранных во время ЧМ-2022, на предмет инцидентов, связанных с манипулированием и проблемами, связанными с добросовестностью, успешно завершила свою работу 22 декабря 2022 года. Подобных случаев обнаружено не было.

В рамках своей работы рабочая группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследование в разных юрисдикциях и проверила наблюдение за местами проведения соревнований на наличие какого-либо подозрительного поведения. Никакой угрозы манипулирования матчами для любой игры, проводимой во время турнира, не обнаружено", - говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, ЧМ-2022 завершился победой сборной Аргентины. В финале турнира "альбиселесте" обыграли сборную Франции в серии пенальти. В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья 3:3. Бронзовыми призерами мундиаля стала сборная Хорватии, победившая в матче за третье место Марокко.

Добавим, что это был первый чемпионат мира в истории, который проходил в стране Ближнего Востока. Кроме того, впервые в истории мундиаль был сыгран не летом, а осенью и зимой.

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