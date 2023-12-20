Почетный президент "Днепра-1" сообщил, что клуб закроет все долги и снимет бан.

Украинский клуб "Днепр-1" получил трансферный бан от Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает ТаТоТаке, бан лидер УПЛ получил за задолженность перед футболистами и тренерами, среди которых значится имя Игора Йовичевича.

В "Днепре-1" уже прокомментировали эту информацию и подтвердили, что клуб действительно получил бан от ФИФА.

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В частности, почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что клуб уже работает над снятием бана и погасит все свои долги. Также функционер сообщил, что эта ситуация никак не повлияет на трансферные планы днепрян в зимнее межсезонье.

"Могу подтвердить. У нас бан появился после наших юридических разборок с господином Йовичевичем. Это подача от него. Думаю, что мы закроем этот вопрос. Возможно, даже до Нового года закроем.

Сейчас у нас аудит идет. Считаю, что Йовичевич сделал нам самую большую подножку. Очень интересно просто. Момент в том, что, знаете, покинул клуб посреди дороги. Потом еще... Есть моменты. Там как раз Йовичевич основная фигура.

Я сразу знал, что это закончится в его пользу, потому что, как бы, да, мы должны деньги. Но, знаете, нет пока что приговоров за "аморальность поступков", - заявил Юрий Береза в комментарии изданию "Трибуна".

Напомним, хорватский специалист Игор Йовичевич был главным тренером "Днепр-1" в период с 2020 по 2022 год. В незаконченном сезоне 2021/22 команда под его руководством заняла 3-е место в УПЛ. После этого хорват со скандалом ушел в донецкий "Шахтер".

Добавим, что сейчас "Днепр-1" возглавляет опытный украинский тренер Юрий Максимов. Под его руководством команда закончила осеннюю часть сезона 2023/24 на 2-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе "Днепра-1" 34 набранных очка после 17 сыгранных матчей.

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