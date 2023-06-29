Матч молодежных сборных Франции и Украины состоится 2 июля.

В воскресенье, 2 июля, сборная Украины U21 сыграет против Франции в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.

Главный тренер "Ле Бле" Сильвен Риполль оценил шансы своей команды в четвертьфинале против Украины.

"Для нас это преимущество - оставаться в Клуже. Нам здесь нравится, сейчас это наш второй дом. У нас есть три дня для восстановления.

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У Украины будет четыре, но мы будем играть на стадионе, на котором мы уже играли. Теперь мы собираемся хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу против качественного соперника. Украина - очень хорошая команда, мы это знаем", - приводит слова тренера французов официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины U21 пробилась в 1/4 финала молодежного Евро-2023, заняв второе место в группе В с Испанией (2:2), Хорватией (2:0) и Румынией (1:0). Молодежная сборная Франции, в свою очередь, выиграла группу D, опередив Швейцарию (4:1), Италию (2:1) и Норвегию (1:0).

Матч между сборными Франции и Украины состоится в воскресенье, 2 июля. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее УНИАН сообщал, что букмекеры оценили шансы подопечных Руслана Ротаня на победу в молодежном Евро-2023 и назвали главного фаворита турнира.

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