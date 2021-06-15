Во львовской фан-зоне Евро-2020 придумали новую акцию на матч с участием сборной России.
16 июня российская команда будет играть против Финляндии.
Организаторы фан-зоны во Львове предлагают болельщикам поддержать финнов и разыграют среди посетителей фан-зоны 50 сертификатов на поход в финскую сауну. Об этом сообщается на странице Lviv Fan Festival в Facebook.
"Финская сауна для болельщиков Финляндии! Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей! Смотрим матч на трех больших экранах, едим вкусные блюда и болеем за победу Финляндии!", - говорится в сообщении.
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"Пусть финны хорошо попарят игроков команды соперника!", - также отметили организаторы.
Фан-зона располагается во Львове по адресу улица Джерельная, 22. Вход в фан-зону платный - 50 грн.
Матч Финляндия - Россия начнется в 16.00.
Напомним, на матче Бельгия - Россия во львовской фан-зоне наливали по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол бельгийцев.
Финляндия - Россия: что нужно знать о матче
- Сборные Финляндии и России выступают в группе В, где их соперниками также являются Дания и Бельгия.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге.
- В 1-м туре Финляндия сенсационно обыграла Данию (1:0), одержав свою первую победу на чемпионатах Европы в истории. Россия была разгромлена Бельгией со счетом 0:3.
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