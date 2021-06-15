Организаторы фан-зоны Евро-2020 во Львове приглашают поддержать финскую сборную в матче с Россией.

Во львовской фан-зоне Евро-2020 придумали новую акцию на матч с участием сборной России.

16 июня российская команда будет играть против Финляндии.

Организаторы фан-зоны во Львове предлагают болельщикам поддержать финнов и разыграют среди посетителей фан-зоны 50 сертификатов на поход в финскую сауну. Об этом сообщается на странице Lviv Fan Festival в Facebook.

"Финская сауна для болельщиков Финляндии! Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей! Смотрим матч на трех больших экранах, едим вкусные блюда и болеем за победу Финляндии!", - говорится в сообщении.

Читайте также"Чтобы пьяные русские не докопались": в Санкт-Петербурге полиция попросила болельщиков убрать флаг Украины

"Пусть финны хорошо попарят игроков команды соперника!", - также отметили организаторы.

Фан-зона располагается во Львове по адресу улица Джерельная, 22. Вход в фан-зону платный - 50 грн.

Матч Финляндия - Россия начнется в 16.00.

Напомним, на матче Бельгия - Россия во львовской фан-зоне наливали по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол бельгийцев.

Финляндия - Россия: что нужно знать о матче

Сборные Финляндии и России выступают в группе В, где их соперниками также являются Дания и Бельгия.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

В 1-м туре Финляндия сенсационно обыграла Данию (1:0), одержав свою первую победу на чемпионатах Европы в истории. Россия была разгромлена Бельгией со счетом 0:3.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь