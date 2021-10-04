Георгий Бущан и Илья Забарный пролонгировали свои сделки.

27-летний вратарь Георгий Бущан и 19-летний центральный защитник Илья Забарный подписали новые контракты с киевским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Оба игрока являются стабильными игроками основы и пролонгировали соглашения с киевским клубом на 5 лет. Финансовые условия новых контрактов не сообщаются.

Напомним, что недавно "Динамо" переподписало контракт с ключевым легионером.

Георгий Бущан: карьера

Георгий перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011-го года. Дебют голкипера за основную команду состоялся в августе 2017.

В текущем сезоне Бущан принял участие в 7 матчах УПЛ, в которых пропустил лишь два мяча. Бущан - основной вратарь сборной Украины, сыграл все 5 поединков на Евро-2020.

Илья Забарный: карьера

Забарный является воспитанником "Динамо". Он дебютировал за первую команду 11 сентября прошлого года. С тех пор защитник закрепился в основном составе киевлян.

Также Забарный заиграл в сборной Украины. На его счету уже 15 матчей за "желто-синих".

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 9 матчах чемпионата Украины.

Автор: Артем Будрин