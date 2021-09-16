Илья Забарный и Михаил Мудрик - в числе претендентов на премию Golden Boy.

Защитник "Динамо" Илья Забарный и полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик попали в список из 40 претендентов на награду Golden Boy-2021, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту года в Европе.

Об этом сообщается на сайте издания Tuttosport, которое является учредителем премии.

В изначальном списке претендентов значилось 100 футболистов, но по итогам трех этапов голосования болельщиков были исключены 60 претендентов.

Новый этап голосования уже открыт.

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Напомним, что в прошлом году победителем премии Golden Boy стал нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Илья Забарный: карьера

19-летний Забарный является воспитанником "Динамо". Он дебютировал за первую команду 11 сентября прошлого года. С тех пор защитник закрепился в основном составе киевлян

Также Забарный заиграл в сборной Украины. На его счету уже 15 матчей за "желто-синих".

Михаил Мудрик: карьера

20-летний Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В основном составе "Шахтера" он дебютировал в октябре 2018 года.

С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "горняков".

Автор: Антон Дударь