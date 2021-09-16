Защитник "Динамо" Илья Забарный и полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик попали в список из 40 претендентов на награду Golden Boy-2021, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту года в Европе.
Об этом сообщается на сайте издания Tuttosport, которое является учредителем премии.
В изначальном списке претендентов значилось 100 футболистов, но по итогам трех этапов голосования болельщиков были исключены 60 претендентов.
Новый этап голосования уже открыт.
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Напомним, что в прошлом году победителем премии Golden Boy стал нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.
Илья Забарный: карьера
- 19-летний Забарный является воспитанником "Динамо". Он дебютировал за первую команду 11 сентября прошлого года. С тех пор защитник закрепился в основном составе киевлян
- Также Забарный заиграл в сборной Украины. На его счету уже 15 матчей за "желто-синих".
Михаил Мудрик: карьера
20-летний Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В основном составе "Шахтера" он дебютировал в октябре 2018 года.
С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "горняков".