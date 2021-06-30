Голкипер "Динамо" и национальной команды удивил оригинальным заявлением.

Страж ворот сборной Украины Георгий Бущан рассказал, что хочет, чтобы победа в 1/8 финала чемпионата Европы над Швецией вызвала "беби-бум".

Об этом сообщает Трибуна.

Так интересно вратарь ответил на вопрос, какие эмоции он испытывает после выхода сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

"Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости детей", - сказал Бущан.

Он добавил, что был уверен, что украинцы дожмут шведов в овертайме, но готовился и к серии пенальти.

"Был уверен, что команда дожмет. Но у меня был секрет - я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить", - признался Бущан.

Стоит отметить, что когда сборная Исландии сенсационно вышла в 1/4 финала Евро-2020, то через 9 месяцев у них в стране действительно повысился прирост рождаемости.

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Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин