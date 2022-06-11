Киевское "Динамо" может рассмотреть предложение лондонского "Тоттенхэма" по трансферу центрального защитника Ильи Забарного.
Об этом в Twitter сообщил журналист-инсайдер Экрем Конур.
Английский клуб проявляет предметный интерес к 19-летнему футболисту киевлян. По информации источника, "Динамо" попросит за украинца 30 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает Забарного вдвое дешевле - в 15 миллионов. Действующий контракт центрбека рассчитан до 2026 года.
"Тоттенхэм" в минувшем сезоне АПЛ занял 4-е место и квалифицировался в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что еще одна звезда "Динамо" Виктор Цыганков желает покинуть столичную команду.
Илья Забарный: карьера
- Забарный является воспитанником "Динамо". Он дебютировал за первую команду 11 сентября 2020 года. С тех пор защитник закрепился в основном составе "бело-синих".
- Также Забарный заиграл в сборной Украины. На его счету уже 18 матчей за "желто-синих".
- Илья входил в список претендентов на звание лучшего молодого футболиста Европы.