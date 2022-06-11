Илья Забарный может перебраться в АПЛ.

Киевское "Динамо" может рассмотреть предложение лондонского "Тоттенхэма" по трансферу центрального защитника Ильи Забарного.

Об этом в Twitter сообщил журналист-инсайдер Экрем Конур.

Английский клуб проявляет предметный интерес к 19-летнему футболисту киевлян. По информации источника, "Динамо" попросит за украинца 30 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает Забарного вдвое дешевле - в 15 миллионов. Действующий контракт центрбека рассчитан до 2026 года.

"Тоттенхэм" в минувшем сезоне АПЛ занял 4-е место и квалифицировался в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что еще одна звезда "Динамо" Виктор Цыганков желает покинуть столичную команду.

Илья Забарный: карьера