Вячеслав Суркис снова продемонстрировал класс в рамке ворот.

16-летний вратарь Вячеслав Суркис продолжает быстро прогрессировать, демонстрируя незаурядные вратарские навыки.

Так, играя в финале товарищеского турнира в Испании "Украинцы с нами" юниоры "бело-синих" обыграли сверстников из "Барселоны".

Сама игра завершалась со счетом 1:0 благодаря голу Любомира Кузыка, но по регламенту на команды ожидала серия пенальти.

В ней безусловным героем был именно вратарь. Суркис отбил два пенальти, чем позволил (2:0) "Динамо" U-16 безоговорочно триумфовать в турнире. Стоит отметить, что один из 11-метровых был отбит от сына Патрика Клюйверта.

Обзор матча:

В социальных сетях кипер посвятил победу в кубке – Украине:

"Победа над Барселоной и новый трофей – это для тебя, родная Украина", – пишет Суркис в Instagram.

Напомним, что сын Суркиса стал лучшим вратарем по итогам сезона 2020/21 Элит-лиги ДЮФЛУ.