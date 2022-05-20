Мирча Луческу не против ухода Виктора Цыганкова из киевского "Динамо".

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков хочет покинуть киевское "Динамо".

Об этом в интервью изданию GSP.ro рассказал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

Кроме того, румынский тренер заявил, что он сам не против трансфера Цыганкова. По словам Луческу, лучше продать футболиста, чем смотреть на его недовольное лицо.

"Когда Миколенко перешел в "Эвертон", это спасло клубный бюджет. Цыганков тоже хочет уйти. У него остался один год контракта. Посмотрим, что будет после матчей квалификации ЧМ-2022 или же самого чемпионата мира, если Украина пройдет квалификацию.

Есть несколько игроков, которых я не против отпустить, ведь клуб должен жить. За этими футболистами есть те, кто готов занять их место. Когда Миколенко уходил из "Динамо", то за его спиной был очень хороший 18-летний Вивчаренко. Еще есть Дубинчак.

Я никогда не возражаю против ухода игроков. Лучше их продать, чем пусть сидят здесь недовольные. Продажа игрока за границу приносит пользу", - заявил Луческу.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"

Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".

Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".

Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.

В составе киевского "Динамо" Цыганков сыграл 213 матчей, в которых отметился 85 забитыми голами и 58 ассистами.

Цыганков занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров "Динамо" со времен независимости Украины, по этому показателю он обошел Виктора Леоненко (79 голов).

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