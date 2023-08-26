Александер Нюбель пропустил пять мячей, но первый из них - самый курьезный.

В чемпионате Германии "Лейпциг" принимал "Штутгарт" в рамках второго тура Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге и завершилась уверенной победой хозяев поля.

Гости первыми забили, но во втором тайме пропустили аж пять голов и разгромно уступили. Интересно, что первый гол "Лейпцига" случился после курьезной ошибки вратаря "Штутгарта" Александера Нюбеля. Арендованный у мюнхенской "Баварии" голкипер пытался выбить мяч куда-то подальше, но попал в соперника, а из-за рикошета мяч полетел в ворота Нюбеля.

РБ Лейпциг - Штутгарт - 5:1

Голы: Хенрикс 51, Ольмо 63, Опенда 66, Кампль 74, Симонс 76 - Гирасси 35

Напомним, что весной в матче итальянской Серии А вратарь "Ромы" Руи Патрисиу допустил грубую ошибку, но его команда все равно одержала победу над соперником.

А новоиспеченный вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана недавно умудрился пропустить гол от соперника почти с центра поля.

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