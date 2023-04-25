"Рома" потерпела поражение в центральном матче 31-го тура Серии А против "Аталанты".

В понедельник, 24 апреля, состоялся центральный поединок 31-го тура итальянской Серии А, в котором "Рома" противостояла "Аталанте".

Игра проходила на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо и завершилась уверенной победой хозяев поля.

Хозяева поля открыли счет на 39-й минуте первого тайма - с передачи Дувана Сапаты забил Марио Пашалич. На 74-й минуте встречи "Аталанта" удвоила преимущество в счете - забитым голом отличился Рафаэл Толой.

Видео дня

На 83-й минуте подопечные Жозе Моуриньо сократили разрыв в счете благодаря красивому голу Лоренцо Пеллегрини. Казалось, что "Рома" может совершить камбэк и вырвать ничью, однако, спустя всего минуту, римляне пропустили третий гол. Вратарь "Ромы" Руи Патрисиу допустил грубую ошибку, чем воспользовался полузащитник "Аталанты" Тен Копмейнерс, установив окончательный счет на табло.

"Аталанта" - "Рома" - 3:1

Голы: Пашалич, 39, Толой, 74, Комейнерс, 84 - Пеллегрини, 83

"Аталанта": Спортьелло, Мэле (Демирал, 82), Толой, Джимшити (Паломино, 73), Скальвини, Дзаппакоста, де Рон, Пашалич (Хейлунд, 82), Копмейнерс, Эдерсон (Соппи, 90), Сапата (Муриэль, 90)

"Рома": Руи Патрисиу, Челик, Льоренте, Манчини (Дибала, 65), Рожер, Залевски (Спинаццола, 64), Кристанте, Пеллегрини, Бове (Матич, 64), Сольбаккен (Эль-Шаарави, 64), Абрахам (Белотти, 81)

Предупреждения: Гасперини, 27, Де Рон, 30, Паломино, 86, Копмейнерс, 90+5 - Сольбаккен, 60

Обзор матча (момент с ляпом Патрисиу на 07:30):

Стоит отметить, что это первое поражение "Ромы" за четыре последних матча в чемпионате Италии. Из-за этого фиаско римляне потеряли место в топ-4, их обошел "Милан". Подопечные Жозе Моуриньо теперь идут на 5-й строчке с 56 очками. "Аталанта" занимает 7-е место с 52 баллами в активе.

В следующем туре чемпионата Италии "Рома" сыграет против "Милана", а "Аталанта" встретится с "Торино". Оба матча запланированы на 29 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: