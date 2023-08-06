Андре Онана "потерял" ворота и пропустил гол с центра поля.

Новоиспеченный вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана в товарищеской игре против французского "Ланса" пропустил курьезный гол.

На 23-й минуте нападающий команды соперника решил пробить из центра поля, потому что Онана поднялся слишком высоко. В результате, камерунский голкипер не успел добежать до ворот и пропустил "за воротничок". Однако поединок все равно выиграла команда Эрика тен Хага со счетом 3:1.

Онана уже провел два спарринга за "МЮ", в которых пропустил 4 гола. В это трансферное окно "красные дьяволы" приобрели Андре у миланского "Интера" за 52 миллиона евро. Таким образом, манкунианцы заменили знаменитого Давида Де Хеа, покинувшего клуб после 12 лет пребывания в стане "МЮ".

Добавим, что 14 августа "Манчестер Юнайтед" начнет новый сезон АПЛ домашним матчем против "Вулверхэмптона". В минувшем сезоне чемпионата Англии "дьяволы" заняли третье место, пропустив вперед лишь "Арсенал" и "Ман Сити". В Кубке Лиги "МЮ" отпраздновал победу, добыв трофей.

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