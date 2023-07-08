Давид Де Хеа и английский гранд не смогли договориться о пролонгации контракта.

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа объявил о своем уходе из клуба после завершения срока контракта.

"Хотел бы выразить свою благодарность и благодарность за вашу любовь в течение последних 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я чувствовал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку. Представлять крупнейший клуб в мире - это честь, которой удостаиваются лишь несколько футболистов-счастливчиков.

Не думал, что, покидая Мадрид молодым парнем, мы достигнем того, чего достигли вместе. Сейчас настало время принять новый вызов, снова испытать себя в новых условиях. Манчестер всегда будет в моем сердце", - написал испанец в Twitter.

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32-летний Де Хеа выступал за "МЮ" с 2011 года, выиграв с ними АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

До перехода в "Ман Юнайтед" Де Хеа играл за мадридский "Атлетико". В его активе также 45 матчей за национальную сборную Испании.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно усилился игроком сборной Англии Мейсоном Маунтом.

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