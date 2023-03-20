Бруну Фернандеш отличился двумя забитыми голами и помог своей команде выиграть.

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм".

Игра прошла на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:1.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. Счет в игре был открыт в дебюте второй половины матча - на 50-й минуте отличился нападающий "Фулхэма" Александр Митрович с передачи Иссы Диопа.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления бразильского нападающего Виллиана. Еще одну прямую красную карточку получил Митрович.

В меньшинстве "Фулхэм" не смог удержать победный счет. На 75-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сравнял счет в игре. На 77-й минуте Марсель Забитцер забил с передачи Люка Шоу и вывел "красных дьяволов" вперед.

В компенсированное время Бруну Фернандеш оформил дубль и установил итоговый счет на табло.

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" - 3:1

Голы: Фернандеш, 75 (с пенальти), 90+6, Забитцер, 77 - Митрович, 70

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Мартинес, Магвайр, Шоу, Забитцер, Мактоминей (Антони, 58), Рашфорд (Фред, 83), Бруно Фернандеш, Санчо, Вегхорст

"Фулхэм": Лено, Робинсон, Рим, Диоп, Тете (Суареш, 88), Палинья, Г. Рид (Соломон, 88), Виллиан, Перейра (Кейрни, 88), Б. Рид (Джеймс, 88), Митрович

Предупреждения: Перейра, Магвайр, Робинсон

Удаления: Виллиан, 72, Митрович, 72

Обзор матча:

Добавим, что ранее в полуфинал Кубка Англии вышел "Манчестер Сити", который разгромил в 1/4 финала "Бернли" (6:0). Хет-триком в этой игре отличился Эрлинг Холанд.

Также в 1/2 финала турнира вышли "Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед", победившие "Гримсби" (5:0) и "Блэкберн" (3:2) соответственно.

В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Брайтоном". В другой паре встретятся "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед".

Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2022/2023 пройдут 22 и 23 апреля.

Напомним, действующим победителем Кубка Англии является "Ливерпуль", который в финале прошлого года победил "Челси".

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