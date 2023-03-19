Эрлинг Холанд сделал уже 6 хет-триков в нынешнем сезоне.

В субботу, 18 марта, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" противостоял "Бернли".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась разгромной победой "горожан" со счетом 6:0.

Первые три гола "Манчестер Сити" забил Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий отличился на 32-й, 35-й и 59-й минутах встречи. Еще два мяча в составе "горожан" забил аргентинский форвард Хулиан Альварес, который отличился на 62-й и 73-й минутах. Также в этой игре гол себе в актив записал 20-летний полузащитник Коул Палмер.

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 6:0

Голы: Холанд, 32, 35, 59, Альварес, 62, 73, Палмер, 68

Обзор матча:

Стоит отметить, что хет-трик Холанда в этом матче стал для него уже шестым в нынешнем сезоне. Норвежец сделал больше хет-триков в текущей кампании, чем все игроки АПЛ вместе взятые.

Также отметим, что Эрлинг Холанд отличился 8 забитыми голами в последних двух играх за "Манчестер Сити". Ранее норвежец оформил пента-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" и помог "горожанам" выйти в четвертьфинал турнира.

Всего в нынешнем сезоне Холанд сыграл за "Сити" 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 5 голевых передач.

Добавим, что еще три матча 1/2 финала Кубка Англии состоятся 19 марта.

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