Кайл Уокер оказался в эпицентре громкого скандала.

Знаменитый футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер попал в скандальную ситуацию в прошлые выходные.

Как утверждает издание The Sun, 32-летний защитник посетил бар в воскресенье, 5 марта, где выпил лишнего и позволял себе непристойное поведение.

Источник сообщает, что Кайл Уокер приставал к ряду женщин, которые также были в заведении. Кроме того, футболист неоднократно вынимал из штанов свой половой орган и демонстрировал его посетителям заведения. Его поведение фиксировали камеры, установленные в помещении.

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— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023

Теперь Уокеру грозит как минимум полицейское расследование. Защитника "Манчестер Сити" могут обвинить в неприличном обнажении, что предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Примечательно, что жена футболиста Энни Килнер тогда в баре не была. Пара воспитывает четырех детей.

Стоит отметить, что это не первая выходка Кайла Уокера. В 2019 году у англичанина был роман с телезвездой Лорой Браун, а в 2020 году модель Лорин Гудман объявила, что беременна от него.

Во время пандемии коронавируса игрока "Манчестер Сити" также поймали на частной вечеринке с двумя другими женщинами. Его жена простила ему все.

Добавим, что за день до инцидента Кайл Уокер провел 90 минут на поле в матче 26-го тура АПЛ против "Ньюкасла". "Горожане" выиграли поединок со счетом 2:0.

В этом сезоне 32-летний защитник сыграл за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей и двумя желтыми карточками.

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