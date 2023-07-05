"Красные дьяволы" заплатили за Мэйсона Маунта 64,2 миллиона евро.

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт завершил свой переход из лондонского "Челси" в "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

24-летний футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

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По информации Transfermarkt, "Манчестер Юнайтед" заплатил "Челси" за переход Маунта 64,2 миллиона евро.

Отметим, что Маунт стал первым летним новичком "Манчестер Юнайтед". А вот "Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, продолжает массово избавляться от футболистов.

Лондонцы этим летом заработали уже более 200 миллионов евро на продажах игроков. Ранее "Челси" продал Кая Хаверца ("Арсенал", 70 миллионов евро), Матео Ковачича ("Манчестер Сити", 29,1 миллиона евро), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль", 23 миллиона евро), Эдуара Менди ("Аль-Ахли", 18,5 миллионов евро), Рубена Лофтуса-Чика ("Милан", 16 миллионов евро).

Также бесплатно лондонский клуб покинули Нголо Канте и Тейму Бакайоко.

Добавим, что Мэйсон Маунт является воспитанником академии "Челси". В составе лондонского клуба он сыграл 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 голевых передач.

Вместе с "синими" Маунт выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

За национальную сборную Англии полузащитник сыграл 36 матчей и забил 5 голов.

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