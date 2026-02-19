Суд избрал меру пресечения футболисту Колеснику, который подрался с работником ТЦК

Адвокаты заявили, что Колесник готов к открытому сотрудничеству со следствием.

Бывшему футболисту второй команды футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) 24-летнему Даниилу Колеснику, который ударил работника ТЦК, суд избрал меру пресечения - ночной домашний арест. Об этом в официальном заявлении сообщило адвокатское объединение Barristers, представляющее интересы Колесника.

"Наш клиент с уважением относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур. Даниил Колесник подчеркивает, что его позиция остается неизменной: он глубоко уважает Вооруженные силы Украины и всех, кто защищает государство. Произошедшие события он объективно воспринимал как создающие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал с целью самозащиты", - пояснили юристы.

По их словам, Колесник "готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений".

"Он будет настаивать на полном, беспристрастном и справедливом установлении всех обстоятельств происшествия... Наш клиент намерен отстаивать свои права исключительно правовыми способами, исходя из принципов верховенства права, равенства сторон и законности", - заявили в адвокатском объединении.

Даниил Колесник: инцидент с ТЦК

Как сообщал ранее УНИАН, после того, как стало известно о конфликте между Колесником и ТЦК, украинский клуб "Колос" расторг контракт с футболистом. В команде отметили, что принципиально осуждают "любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных".

Впоследствии полицейские задержали футболиста. Правоохранители объяснили, что Колесник, увидев работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов, подошел к одному из них и спровоцировал конфликт. По данным полиции, после этого он умышленно ударил кулаком в лицо военнослужащего. В связи с этим следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины).

Позже Колесник показал полное видео драки с представителем ТЦК, опубликовав запись с уличных камер. По его словам, представители ТЦК умышленно сбили гражданина автомобилем и в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми начали наносить телесные повреждения. Он заверил, что "не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии.

