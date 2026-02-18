Задержали футболиста, напавшего на работника ТЦК: полиция прокомментировала конфликт

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция задержала бывшего футболиста второй команды футбольного клуба "Колос" (Ковалевка). 24-летний Даниил Колесник вызвал конфликт и ударил военнослужащего Территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в социальной сети Facebook. Теперь задержанному футболисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, мужчина, находясь в селе Святопетровское Бучанского района, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После этого злоумышленник умышленно ударил кулаком в лицо военнослужащего, в результате чего тот получил телесные повреждения.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летнего фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В связи с этим следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Конфликт Колесника с ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее Колесник играл на позиции нападающего за "Колос-2". Накануне он опубликовал в соцсети видео конфликта с представителями ТЦК. Судя по кадрам, Колесник решил помешать военным проводить мобилизационные мероприятия.

После этого инцидента футбольный клуб "Колос" выступил с заявлением о расторжении с ним контракта. Там отметили, что принципиально осуждают "любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных".

