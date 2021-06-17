А вот Роман Безус, несмотря на отличную концовку сезона в "Генте", в заявку не попал.

Тренерский штаб сборной Украины объявил заявку на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Северной Македонии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

Список опубликовал официальный сайт УАФ.

В заявку на эту игру не попали три футболиста. Это защитник "Динамо" Денис Попов, а также полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус и вингер "Ференцвароша" Александр Зубков, который получил травму в предыдущем поединке с Нидерландами. Хорошая новость для Андрея Шевченко в том, что он теперь может рассчитывать на Виктора Цыганкова, который залечил травму.

Заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19. Артем Беседин, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

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Украина - Северная Македония: перед матчем

Матч Украина - Северная Македония 17 июня начнется в 16.00.

Обе команды в 1-м туре потерпели поражение. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла Австрии со счетом 1:3.

Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).

Если сборная Украины выступает на Евро в третий раз, то для македонцев это дебютный чемпионат Европы.

Уже известно, что судить поединок будет рефери из Южной Америки.

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Автор: Артем Будрин