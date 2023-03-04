Всего экс-лидер "Динамо" провел за "Жирону" 5 матчей, забил 1 гол и отдал три ассиста.

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков сделал ассист за "Жирону" в третьей подряд игре чемпионата Испании.

Цыганков появился в основном составе "Жироны" в матче 24-го тура Ла Лиги против "Хетафе" и на 54-й минуте отдал результативную передачу на Валентина Кастельяноса. Однако "Жирона" все равно потерпела поражение с минимальным счетом.

Всего экс-лидер "Динамо" провел за "Жирону" 5 матчей, забил 1 гол и отдал три ассиста. 25-летний украинец отмечается результативными передачами в трех матчах подряд.

Видео дня

"Хетафе" - "Жирона" - 3:2

Голы: Унал, 2, 14 (пен.), Майораль, 43 - Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80

Напомним, что Цыганков этой зимой перебрался в Ла Лигу. Он подписал контракт с "Жироной" до 2027 года. Киевское "Динамо" заработало на трансфере Виктора 5 миллионов евро.

17 февраля Цыганков впервые забил гол за "Жирону". 26 февраля украинец помог партнерам переиграть "Атлетик" из Бильбао.

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