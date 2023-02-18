"Жирона" разгромила соперника в рамках Ла Лиги.

Звезда сборной Украины по футболу Виктор Цыганков помог "Жироне" уничтожить соперника в матче чемпионата Испании. В 22-м туре "Альмерия" пожаловала в гости к "Жироне" и пропустила шесть голов.

25-летний украинец провел третий поединок за новую команду, но впервые появился на поле в стартовом составе. Цыганков отметился дебютным мячом за "Жирону", а также сделал красивый ассист пяткой. Это первые результативные действия Виктора за испанскую команду.

Жирона - Альмерия - 6:2

Видео дня

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 - Рамазани, 66, Туре, 81

"Жирона" занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 11-е место с 27 баллами. "Альмерия" имеет на 5 очков меньше и занимает 15-ю позицию.

Напомним, что Цыганков этой зимой перебрался в Ла Лигу. Он подписал контракт с "Жироной" до 2027 года. Киевское "Динамо" заработало на трансфере Виктора 5 миллионов евро.

Добавим, что знаменитый в прошлом футболист Виктор Леоненко раскритиковал переход Цыганкова в "Жирону".

Вас также могут заинтересовать новости: