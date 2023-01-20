Леоненко недоволен выбором клуба экс-капитаном "Динамо" Цыганковым.

Легендарный экс-нападающий "Динамо" Виктор Леоненко поделился своим мнением о переходе полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова в "Жирону".

По мнению Леоненко, после перехода в "Жирону" у 25-летнего экс-капитана "бело-синих" уже нет шансов перейти в какой-нибудь европейский топ-клуб.

"Теперь смешно вспоминать, куда раньше хотел перейти Цыганков. Он называл топ-клубы, а на выходе оказалась "Жирона", которая занимает 12-е место в Ла Лиге.

Видео дня

Очень грустно. Один трансфер "Шахтера" получился дороже стоимости всего "Динамо". Хорошо хоть пять миллионов получили, и Цыганков ушел не бесплатно, как в свое время Коноплянка из "Днепра".

Из "Жироны" нельзя уйти на повышение. Посмотрите, как 18-летние игроки "Барселоны" гоняют "Реал". А Цыганкову уже 25. У Виктора в каждом туре чемпионата Испании будет "рыгачка", а с суперклубами там вообще без вариантов. Так что расти он уж точно не будет. Мудрика я буду поддерживать, а Цыганкова - нет, потому что ему нечего делать в "Жироне", - приводит слова Леоненко FanDay.

Добавим, что трансфер Цыганкова обошелся "Жироне" в пять миллионов евро. Это один из самых дорогостоящих трансферов в истории клуба.

Украинец подписал контракт с испанским клубом, который будет действовать до лета 2027 года.

В составе "Динамо" Виктор Цыганков сыграл 236 матчей, забил 94 гола и отдал 64 голевых передачи.

Вас также могут заинтересовать новости: