Виктор Цыганков подписал контракт с "Жироной" до 2027 года.

Полузащитник национальной сборной Украины Виктор Цыганков перешел из киевского "Динамо" в "Жирону".

Испанский клуб сообщил о закрытии сделки по трансферу украинца на своем официальном сайте.

Виктор Цыганков подписал контракт с "Жироной" до 2027 года.

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По информации пресс-служба киевского "Динамо", ипанский клуб заплатил за 25-летнего игрока 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что такая сумма - это повторение трансферного рекорда "Жироны". Ранее каталонский клуб платил также по пять миллионов за Хоана Мохику из "Райо Вальекано" и Марка Муньеса из "Сток Сити".

Кроме того, согласно договору, "бело-синие" получат 50% от суммы следующей продажи футболиста.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"

Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".

Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".

Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.

Цыганков однажды стал чемпионом Украины в составе "Динамо" и дважды выигрывал Кубок Украины.

За период карьеры в "Динамо" Цыганков сыграл 236 матчей, забил 94 гола и отдал 64 голевых передачи.

Также Виктор имеет в активе 43 матча и 7 голов за национальную сборную Украины.

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