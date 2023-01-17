Полузащитник национальной сборной Украины Виктор Цыганков перешел из киевского "Динамо" в "Жирону".
Испанский клуб сообщил о закрытии сделки по трансферу украинца на своем официальном сайте.
Виктор Цыганков подписал контракт с "Жироной" до 2027 года.
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По информации пресс-служба киевского "Динамо", ипанский клуб заплатил за 25-летнего игрока 5 миллионов евро.
Стоит отметить, что такая сумма - это повторение трансферного рекорда "Жироны". Ранее каталонский клуб платил также по пять миллионов за Хоана Мохику из "Райо Вальекано" и Марка Муньеса из "Сток Сити".
Кроме того, согласно договору, "бело-синие" получат 50% от суммы следующей продажи футболиста.
Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"
- Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".
- Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".
- Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.
- Цыганков однажды стал чемпионом Украины в составе "Динамо" и дважды выигрывал Кубок Украины.
- За период карьеры в "Динамо" Цыганков сыграл 236 матчей, забил 94 гола и отдал 64 голевых передачи.
- Также Виктор имеет в активе 43 матча и 7 голов за национальную сборную Украины.