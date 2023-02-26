Виктор Цыганков отличился результативным действием во второй игре подряд.

В воскресенье, 26 февраля, состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона", состав которой этой зимой пополнил украинский вингер Виктор Цыганков, противостояла "Атлетику".

Матч проходил на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.

Счет в этой игре открыла "Жирона" - на 4-й минуте после передачи Виктора Цыганкова, гол в ворота команды из Бильбао забил Алейш Гарсия. На 19-й минуте гости удвоили свое преимущество - гол в свои ворота забил игрок "Атлетика" де Маркос.

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На 35-й минуте Юрий Берчичи сократил отставание, однако в концовке первого тайма "Атлетик" вновь забил в свои ворота.

В конце встречи хозяева сократили отставание до минимума благодаря голу Рауля Гарсии, однако избежать поражения "львы" не сумели.

"Атлетик" - "Жирона" - 2:3

Голы: Берчиче, 35, Рауль Гарсія, 89 - Алейш Гарсия, 4, Де Маркос, 19 автогол, Весга, 45+1 автогол

Обзор матча:

Отметим, что Виктор Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" на этот поединок и уже на 4-й минуте встречи отметился результативной передачей. В итоге украинский вингер провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Рейньера.

Это результативное действие стало 3-м для украинца во второй игре подряд. Неделю назад Виктор отличился голом и ассистом в матче против "Альмерии".

За эту игру Цыганков получил отметку 7,1 от аналитического портала WhoScored. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Жироны", а также вторая среди всех игроков матча - выше только у автора гола Гарсии.

За 23 сыгранных тура "Жирона" набрала 30 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре команда Цыганкова сыграет в гостях против "Хетафе". Матч запланирован на 4 марта.

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