Игор Йовичевич высказался о предстоящей дуэли с "Ренном" в Лиге Европы.

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном".

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич прокомментировал предстоящий поединок против французского клуба.

Хорватский специалист отметил, что "Шахтер" постарается своей самоотдачей отблагодарить защитников Украины.

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"С первого дня нашего путешествия, которое началось полгода назад, мы всегда, даже на тренировках, а не только на матчах, чувствуем огромную ответственность перед украинским народом, перед Украиной, перед воинами, которые сражаются за нашу свободу. И здесь благодарность им ежедневно и сто раз в день. И мы хотим, чтобы они, когда смотрят наши матчи, чувствовали гордость, гордились бы нашей битвой, нашей борьбой, которую мы даем на футбольном поле, несмотря на результат.

Футбол - это игра, в конце концов это игра. А то, что происходит сейчас в Украине, - это жизнь. Поэтому мы хотим положить свои жизни на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее.

И все, что мы делаем и делали последние полгода, - это так мы благодарили ВСУ, людей, которые сражаются за нас, отдают свои жизни за нас. Мы всего лишь играем в футбол, но играем с сердцем и отдаем последние силы на поле, чтобы они, когда смотрят те 95 минут, гордились нами. Это наша ответственность в завтрашнем матче и в будущих, пока продолжается эта ужасная война, которая, я хочу, чтобы закончилась", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, донецкий "Шахтер" обыграл "Ренн" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 2:1. Номинально домашний матч "горняки" играли в Варшаве.

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