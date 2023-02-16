Триумф "горнякам" принесли голы Крыськива и Бондаренко.

В четверг, 16 февраля, состоялся поединок плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" противостоял французскому "Ренну".

Игра проходила в Польше на стадионе Войска Польского и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

Счет в игре открыли футболисты донецкого клуба - на 11-й минуте с передачи Михайличенко отличился Крыськив. В компенсированное к первому тайму время "горняки" удвоили свое преимущество. Гол ударом с пенальти забил Бондаренко.

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Во втором тайме французскому клубу удалось сократить разрыв в счете. На 59-й минуте встречи гол в ворота "Шахтера" забил Токо Экамби.

"Шахтер" - "Ренн" - 2:1

Голы: Крыськив, 11, Бондаренко, 45+1 - Тото Экамби, 59

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Крыськив (Петряк, 77), Судаков, Траоре (Сикан, 77)

"Ренн": Манданда, Спенс, Амари, Белосян, Трюффер, Доку (Салах, 71), Бурижо, Угочукву (Майер, 77), Тото Экамби (Сантамария, 77), Гуири (Дуе, 71), Колимуэндо (Мелинг, 86)

Предупреждения: Степаненко, Михайличенко, Зубков - Бурижо, Угочукву, Омари

Обзор матча:

Напомним, ответная игра "Шахтера" и "Ренна" состоится во Франции в четверг, 23 февраля.

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