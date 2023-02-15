"Шахтер" встретится с обидчиком киевского "Динамо".

В четверг, 16 февраля, состоится поединок плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" встретится с французским "Ренном".

Номинально домашний матч ЛЕ "горняки" сыграют в Польше на стадионе Войска Польского. Главным арбитром матча назначен Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

Французский коллектив подходит к дуэли с "Шахтером" в более выгодном положении. Чемпионат Франции находится в самом разгаре и у футболисты "Ренна" находятся в лучшем игровом тонусе.

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Однако, с точки зрения результатов у "Ренна" далеко не все в порядке. Из последних пяти матчей подопечные Бруно Женезио выиграли всего один, проиграв при этом четыре раза.

В двух последних матчах "Ренн" пропустил шесть голов, забив только два. Команда проиграла "Лиллю" (1:3) и "Тулузе" (1:3).

В какой игровой форме находится донецкий "Шахтер" сложно сказать, поскольку "горняки" в этом году не сыграли еще ни одного официального матча.

На сборах в Турции подопечные Игора Йовичевича сыграли пять матчей, одержав только одну победу. В заключительном матче "Шахтер" разгромил "Сараево" со счетом 4:0. Три игры "горняки" завершили вничью: "Марибор" (4:4), "Лудогорец" (2:2), "Копер" (2:2). Еще один поединок "Шахтер" проиграл - против "Аустрии" (1:2).

В зимнее трансферное окно "Шахтер" потерял одного из ключевых игроков команды. В "Челси" был продан Михаил Мудрик. В этом сезоне 22-летний вингер сыграл за "горняков" 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

Уход Мудрика однозначно повлияет на результаты "Шахтера" во второй половине сезона, в частности, в Лиге Европы. Заменить его полноценно в донецком клубе пока некем.

Шахтер - Ренн: прогноз

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния французский клуб. Вероятность победы "Ренна" оценили коэффициентом - 2,21. В свою очередь коэффициент на успех "Шахтера" - 3,40. Ничья - 3,45.

На гол "Шахтера" в игре против "Ренна" можно сделать ставку с коэффициентом 1,39. Гол французского коллектива оценен коэффициентом 1,25. Поставить на "обе забьют" можно за 1,74.

Наиболее вероятным исходом матча "Шахтер" - "Ренн" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 6,80.

Проход французского клуба в следующий раунд Лиги Европы по итогам двух матчей оценен коэффициентом 1,47, а украинского - 2,81.

Шахтер - Ренн: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок плей-офф Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что "Ренн" уже пересекался с украинским клубом в нынешнем еврокубковом сезоне. На стадии группового раунда Лиги Европы французы дважды обыграли киевское "Динамо" - со счетом 2:1 на своем поле и 1:0 в гостях.

Напомним, ответный матч "Шахтера" и "Ренна" состоится во Франции в четверг, 23 февраля.

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