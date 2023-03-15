По данным СМИ, от кандидатуры Украины отказались из-за коррупционных скандалов в руководстве Украинской ассоциации футбола.

Украину исключили из совместной с Португалией и Испанией заявки на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года. Нашу страну заменит Марокко.

"Подтверждение того, что Марокко объединяется с Испанией и Португалией, чтобы подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Это свидетельствует о том, что Украина больше не является ее частью", – сообщил спортивный журналист Роб Харрис в Twitter.

В то же время издание Morocco World News сообщает, что король Марокко Мохаммед VI уже официально объявил о подаче совместной заявки на проведение мундиаля вместе с Испанией и Португалией.

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"Королевство Марокко приняло решение вместе с Испанией и Португалией подать совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года", – заявил он.

Намерения провести ЧМ-2030 также подтвердил министр спорта Марокко Шакиб Бенмусса на совместной встрече с членами Африканской федерации футбола. В материале отмечается, что эта попытка провести мундиаль будет уже шестой для страны.

По данным СМИ, от кандидатуры Украины отказались из-за коррупционных скандалов в руководстве Украинской ассоциации футбола. В то же время в самой УАФ пока не предоставляли комментариев относительно этой информации и не подтвердили исключение Украины из совместной заявки на проведение чемпионата.

За право провести мундиаль будут соревноваться еще две группы стран, которые также подали совместные заявки. Это Саудовская Аравия, Египет, Греция, а также Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай.

Чемпионат мира 2030: участие Украины

В октябре 2022 года стало известно, что Украина присоединится к Испании и Поргугалии в совместной заявке на проведение ЧМ-2030. Главными конкурентами называли Саудовскую Аравию, Египет и Грецию, которые также готовились подать совместную заявку.

О том, что участие Украины в проведении Чемпионата мира по футболу 2030 года может оказаться под угрозой, сообщалось еще несколько дней назад. Одной из причин называли неопределенность в руководстве Украинской ассоциации футбола и открытое против главы УАФ Андрея Павелко уголовное дело.

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