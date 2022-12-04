В следующем раунде Англия сыграет против действующих чемпионов мира.

В воскресенье, 4 декабря, состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу между национальными командами Англии и Сенегала.

Игра проходила на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур и завершилась разгромной победой европейской сборной со счетом 3:0.

Подопечные Гарета Саутгейта открыли счет в матче на 38-й минуте - с передачи Джуда Беллингема забил Джордан Хендерсон. Через 15 минут англичане провели еще одну подобную атаку флангом, окончанием которой стал гол Харри Кейна после передачи Фила Фодена.

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На 57-й минуте Англия забила свой третий гол и последний гол в этом матче - после очередной передачи Фила Фодена с фланга отличился Букайо Сака.

Англия - Сенегал - 3:0

Голы: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз (Дайер, 76), Магвайр, Шоу, Хендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем (Маунт, 76), Сака (Рашфорд, 65), Кейн, Фоден (Грилиш, 65)

Сенегал: Э.Мэнди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло Туре, 84), И.Сарр, Н.Мэнди, Сисс (Гуйе, 46), Диатта (П.Сарр, 46), И.Ндиае (Дьенг, 46), Диа (Дьедиу, 72)

Предупреждение: Кулибали

Обзор матча:

Добавим, что в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с Францией, которая в своем матче 1/8 финала уверенно обыграла национальную команду Польши со счетом 3:1.

Поединок Англия - Франция запланирован на субботу, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира. В финале ЧМ-2018 французы обыграли национальную команду Хорватии.

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