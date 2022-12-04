Национальная сборная Англии поборется за путевку в четвертьфинал чемпионата мира с представителем Африки.

В воскресенье, 4 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу между национальными сборными Англии и Сенегала.

Поединок пройдет на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

Сборная Англии очень мощно стартовала на ЧМ-2022, разгромив в первом туре Иран (6:2). Во втором туре англичане сыграли вничью против команды США (0:0), а в заключительном матче группового этапа разбили Уэльс (3:0). Команда Саутгейта набрала 7 очков и заняла первое место в группе В.

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Сенегал на стадии группового раунда мундиаля в Катаре уступил Нидерландам (0:2), затем одержал две победы над Катаром (3:1) и Эквадором (2:1), что позволило африканцам занять второе место в группе А.

Англия - Сенегал: прогноз

Сборная Англии является фаворитом этого противостояния. Ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья - 4,10. В свою очередь, триумф сборной Сенегала оценивается коэффициентом - 7,60.

На проход сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2022 можно поставить с коэффициентом 1,24, Сенегала - 4,30.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу сборной Англии со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 6,10.

Англия - Сенегал: трансляция

Поединок национальных команд Англии и Сенегала на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

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