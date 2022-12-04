Действующие чемпионы мира стали на шаг ближе к защите своего титула.

В воскресенье, 4 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции встречалась с национальной командой Польши.

Поединок команд проходил на стадионе Эль-Тумама" в Дохе и завершился уверенной победой действующих чемпионов мира со счетом 3:1.

Футболисты сборной Франции открыли счет в игре на 44-й минуте - с передачи Килиана Мбаппе забил Оливье Жиру. На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В компенсированное время Мбаппе оформил дубль.

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На 90+9-й минуте поляк Роберт Левандовски забил единственный гол своей команды с пенальти.

Франция - Польша - 3:1

Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовски, 90+9 (пен.)

Франция: Льорис, Кунде (Дисаси, 90+2), Варан, Упамекано, Т. Эрнандес, Чуамени (Фофана, 66), Рабьо, Дембеле (Коман, 76), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 76)

Польша: Щесны, Кэш, Глик, Кивьор (Беднарек, 87), Берешински, Крыховьяк (Белик, 71), Камински (Залевски, 71), Зелински, Шимански (Милик, 64), Франковски (Гросицки, 87), Левандовски

Предупреждения: Чуамени - Берешински, Кэш

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Как сообщает статистический портал Opta Sport, Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории, кто до достижения 24 лет сумел забить девять мячей на чемпионатах мира по футболу.

На счету Мбаппе уже пять голов на чемпионате мира в Катаре. Кроме сборной Польши, Мбаппе также забивал в ворота Австралии, а также сделал дубль в матче с Данией. Еще четыре гола Мбаппе забил на предыдущем мундиале.

Также отметим, что гол в ворота сборной Польши стал знаковым для Оливье Жиру. Благодаря этому мячу 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Теперь на счету Жиру 52 забитых мяча, которые он записал на свой счет в 117 матчах в составе главной команды страны. С вершины бомбардирского списка нападающий сместил предыдущего рекордсмена Тьерри Анри. На счету бывшего форварда сборной Франции 51 гол в 123 матчах.

Добавим, что в 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Франции встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они проведут свою игру также 4 декабря - в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира. В финале ЧМ-2018 французы обыграли национальную команду Хорватии.

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