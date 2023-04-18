"Челси" проиграл первую игру против "Реала" в Мадриде со счетом 0:2.

Во вторник, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Челси".

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Главным арбитром поединка назначен итальянский рефери Даниэле Орсато.

Мадридский "Реал" одержал преимущество в два мяча, победив "Челси" в первой игре неделю назад в Мадриде. Голами в составе "сливочных" в той встрече отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

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После матча с "Реалом" лондонский клуб в рамках АПЛ на своем поле уступил "Брайтону" (1:2). Таким образом, под руководством Фрэнка Лэмпарда, которого назначили временным тренером после увольнения Грэма Поттера, "синие" проиграли три игры.

"Челси" находится сейчас в очень плохой форме. В последних пяти играх лондонцы не выиграли ни одного раза, проиграв четыре встречи и один раз сыграв вничью.

Дела мадридского клуба идут куда лучше. После игры с "Челси" команда Карло Анчелотти выиграла в рамках чемпионата Испании против "Кадиса" (2:0). Всего "Реал" выиграл четыре матча из последних пяти, проиграв лишь один раз.

Челси - Реал: прогноз

В ответной игре "Реала" против "Челси" аналитики с небольшим перевесом отдают преимущество мадридскому клубу.

Ставки на победу команды Карло Анчелотти принимаются с коэффициентом 2,48. В то время как на триумф лондонского клуба коэффициент 2,80. Ничья - 3,65.

По мнению аналитиков, матч "Челси" и "Реала" должен получиться зрелищным. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимают с коэффицентом 1,86. На тотал меньше 2,5, в свою очередь, коэффициент - 2,01.

На гол "Челси" в этой игре можно сделать ставку с коэффициентом 1,31. На гол "Реала" коэффициент - 1,27. Поставить на "обе забьют" можно с коэффициентом 1,69.

Букмекеры считают, что ответная встреча "Челси" и "Реала", вероятнее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 6,90.

Аналитики уверены, что подопечным Карло Анчелотти удастся выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Коэффициент на проход "Реала" в 1/2 финала ЛЧ - 1,07. Проход лондонского клуба в следующий раунд турнира оценивается коэффициентом 9,50.

Челси - Реал: трансляция

На территории Украины в прямом эфире ответный матч 1/4 финала "Челси" - "Реал" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, именно "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале турнира в прошлом сезоне мадридский клуб выиграл у "Ливерпуля".

Также "Реал" являестя самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. "Сливочные" выигрывали этот трофей рекордные 14 раз.

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