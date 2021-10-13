Леонид Буряк призвал Александра Петракова "включить дипломатию".

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк заявил, что Александру Петракову стоит забыть о конфликте с Русланом Малиновским перед решающим поединком 16 ноября против Боснии и Герцеговины и вернуть в национальную команду ведущего игрока. Без Малиновского украинская команда потеряла очки дома против боснийцев.

Слова Буряка приводит Footboom.

"В последнем матче отбора нам нужно выигрывать и, думаю, надо все-таки рискнуть - выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного - необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского. Руслан - игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов - это костяк национальной команды, на них все держится", - озвучил свое мнение Буряк.

68-летний Буряк был тренером сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял "Динамо".

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Автор: Артем Будрин