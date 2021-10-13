Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк заявил, что Александру Петракову стоит забыть о конфликте с Русланом Малиновским перед решающим поединком 16 ноября против Боснии и Герцеговины и вернуть в национальную команду ведущего игрока. Без Малиновского украинская команда потеряла очки дома против боснийцев.
Слова Буряка приводит Footboom.
"В последнем матче отбора нам нужно выигрывать и, думаю, надо все-таки рискнуть - выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного - необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского. Руслан - игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов - это костяк национальной команды, на них все держится", - озвучил свое мнение Буряк.
68-летний Буряк был тренером сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял "Динамо".
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Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова вновь спросили про Малиновского, тренер ответил эмоционально.