Леонид Буряк считает, что спорт вне политики.

Экс-звезда сборной СССР и бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк признался, что уважает Россию и, по его мнению, футбол вне политики.

Об этом сообщает Sport24.

"Форма сборной Украины? Я, естественно, не могу что-то другое сказать. Все, что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола - я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России".

"Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только о футболе. А он вне политики. Тот же Черчесов - я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь к решению УАФ", - заявил Буряк.

67-летний специалист был коучем сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял "Динамо".

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Автор: Артем Будрин