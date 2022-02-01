Авраам Грант в свое время работал с украинским нападающим Андреем Шевченко.

Известный израильский специалист Авраам Грант, возглавлявший в свое время "Челси", может провести оставшуюся жизнь за решеткой.

Как сообщает The Sun со ссылкой на расследование журналиста Channel 12 Хаима Этгара, бывший тренер "Челси" неоднократно совершал сексуальные домогательства к женщинам.

Сообщается, что журналисту удалось найти несколько женщин, которые признались о незаконных действиях бывшего тренера "Челси", "Вест Хэма" и ряда других команд.

Истории несколько похожи, будто Грант предлагал девушкам помочь с поиском работы, приглашал в гостиничные номера, где пытался изнасиловать.

Также Хаим Этгар рассказал, что при расследовании на него и телеканал создавалось давление и были угрозы судом.

Сам Грант все обвинения отрицает.

Читайте такжеЗвездного футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилованиеОдна из пострадавших рассказала, что в июне 2020 года 66-летний Грант пригласил ее в свою квартиру в Тель-Авиве с предложением помочь ей найти работу.

"Он сказал мне: "Устраивайся поудобнее, раздевайся." - Мне стало некомфортно, он положил руку мне на бедро. Через несколько секунд разговора он схватил меня за шею, душил, повернул к себе голову и попытался насильственно поцеловать", - вспоминает она.

Кроме того, несколько женщин утверждают, что Грант позволял себе непристойные реплики сексуального характера, что затрудняло совместную работу.

Журналистка, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что тренер годами посылал ей непристойные сообщения. Упоминались и другие случаи непристойного поведения специалиста или попыток склонить женщин к сексу без их согласия.

Напомним, что ранее британская полиция арестовала известного футболиста "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании его девушки Харриет Робсон и нанесении телесных повреждений.

Читайте также Легенда мирового футбола: Эвертон украинца Миколенко объявил имя нового главного тренера Авраам Грант: что известно о тренере