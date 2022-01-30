Талантливый футболист может понести суровое наказание.

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Харриет Робсон.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на полицию.

Знаменитый форвард "МЮ" в ближайшее время будет находится под стражей.

"Было начато расследование, и после расследования мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается", – отметил в интервью The Sun источник в полиции.

Напомним, ранее 20-летняя модель выложила в Instagram последствия нападения спортсмена, а также разместила аудиозапись, на которой слышно, как Гринвуд принуждает ее к сексу.

В "Манчестер Юнайтед" сразу отреагировали на ситуацию и опубликовали заявление:

"Нам известно о циркулирующих в социальных сетях изображениях и утверждениях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока факты не будут установлены. "Манчестер Юнайтед" осуждает любого вида насилие", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЗвездного футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилованиеТакже стало известно, что футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отстранил Мейсона Гринвуда от работы с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела.

Один из самых талантливых воспитанников "МЮ" из-за ужасного поступка поставил свою карьеру под угрозу. Гринвуд всерьез может угодить в тюрьму, где уже находится за дело об изнасиловании футболист "Манчестер Сити" Бенджамен Менди.

Мейсон Гринвуд: карьера в "Манчестер Юнайтед"