Модель Харриэт Робсон, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсона Гринвуда, обвинила игрока в насилии.
Девушка выложила в сторис своего Instagram ряд видео и фото, на которых показала, что у нее на теле многочисленные синяки, а также до крови разбита губа.
"Вот что со мной на самом деле делает Мейсон Гринвуд", - подписала публикации девушка.
На опубликованных кадрах можно увидеть синяки на разных частях тела Робсон, а на одном из видео - ее окровавленное лицо. Кроме того, она поделилась фрагментом аудиозаписи, которая подтверждает побои со стороны футболиста.
Видео побоев:
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением после того, как появились обвинения в адрес звездного нападающего команды.
"Нам известно об изображениях и утверждениях, циркулирующих в социальных сетях.
Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев, пока не будут установлены факты. "Манчестер Юнайтед" не оправдывает насилие любого рода", - цитирует клуб издание Manchester Evening News.
Добавим, что 20-летний Мейсон Гринвуд в этом сезоне выходил на поле 18 раз в чемпионате Англии и отметился пятью забитыми мячами.
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- Мейсон Гринвуд выступает за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2018 года.
- В составе "МЮ" 20-летний Гринвуд сыграл уже 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.
- В составе манкунианцев форвард - финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.
- С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную сборную Англии.
- Является одним из самых перспективных и талантливых футболистов Англии.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.