Девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" выложила видео, в котором показала, что форвард избил ее до крови.

Модель Харриэт Робсон, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсона Гринвуда, обвинила игрока в насилии.

Девушка выложила в сторис своего Instagram ряд видео и фото, на которых показала, что у нее на теле многочисленные синяки, а также до крови разбита губа.

"Вот что со мной на самом деле делает Мейсон Гринвуд", - подписала публикации девушка.

На опубликованных кадрах можно увидеть синяки на разных частях тела Робсон, а на одном из видео - ее окровавленное лицо. Кроме того, она поделилась фрагментом аудиозаписи, которая подтверждает побои со стороны футболиста.

Видео побоев:

"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением после того, как появились обвинения в адрес звездного нападающего команды.

"Нам известно об изображениях и утверждениях, циркулирующих в социальных сетях.

Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев, пока не будут установлены факты. "Манчестер Юнайтед" не оправдывает насилие любого рода", - цитирует клуб издание Manchester Evening News.

Добавим, что 20-летний Мейсон Гринвуд в этом сезоне выходил на поле 18 раз в чемпионате Англии и отметился пятью забитыми мячами.

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