Девушка Мейсона Гринвуда заявила, что знаменитый футболист ее избивал.

Нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, которого накануне обвинили в насилии, отстранен от работы с командой.

Об этом сообщает в своем Twitter журналист Daily Mail Майк Киган.

По данным источника, "Манчестер Юнайтед" отстранил футболиста от тренировок и игр до выяснений обстоятельств по данному делу.

Ранее бывшая девушка футболиста Харриэт Робсон обвинила его в физическом и сексуальном насилии. Она выложила видео и фото, где показала многочисленные синяки на теле и окровавленное лицо.

В "Манчестер Юнайтед" сразу отреагировали на ситуацию и опубликовали заявление:

"Нам известно о циркулирующих в социальных сетях изображениях и утверждениях. Мы не будем делать никаких комментариев, пока факты не будут установлены. "Манчестер Юнайтед" осуждает любого вида насилие", - говорится в заявлении.

Это не первый громкий скандал с участие Мейсона Гринвуда

В сентябре 2020 года Мейсон вместе с Филом Фоденом из "Манчестер Сити" заказал на дом двух исландских проституток. Они устроили секс-вечеринку, хотя в стране на тот момент действовали жесткие ограничительные меры. Позже их выгнали из расположения сборной Англии, за которую они должны были дебютировать.

Читайте такжеЗвездного футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилованиеПотом английские СМИ опубликовали видео - на нем Гринвуд надувал воздушный шарик с помощью баллона с оксидом азота, а после вдыхал веселящий газ. Действия Мейсона вызвали в Англии резонанс. В стране не запрещен оксид азота, но у него есть негативные эффекты, которые приводили даже к летальным исходам.

"Признаю, что даже желание попробовать его - это большая ошибка с моей стороны. Я настоятельно призываю других не следовать моему примеру. Хоть мне всего 18 лет, я полностью осознаю, что у меня есть привилегии и обязанности, но на этой неделе я также узнал, что меня будут судить по более высоким стандартам из-за того, что я футболист. Я должен уважать это в будущем. Я буду учиться на этих уроках, и я полон решимости отплатить за веру моих тренеров в меня", - сказал Гринвуд The Telegraph.

Теперь Мейсон всерьез может угодить в тюрьму, где уже находится за дело об изнасиловании экс-игрок "Манчестер Сити" Бенджамен Менди.

Один из самых талантливых воспитанников "МЮ" из-за ужасного поступка поставил свою карьеру под угрозу.

Мейсон Гринвуд: карьера в "Манчестер Юнайтед"