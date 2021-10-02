Украинский тренер молдавского "Шерифа" также рассказал, что после игры в Мадриде не спал всю ночь из-за эмоций после победы над "Реалом".

Главный тренер молдавского "Шерифа", украинец Юрий Вернидуб рассказал, что одним из первых, кто поздравил его команду с победой над мадридским "Реалом", был президент украинской "Зари" Евгений Геллер.

О том, кто ему звонил после игры с "Реалом", Вернидуб рассказал в интервью изданию Meta-ratings.

"На стадионе был плохой интернет, а через полтора-два часа, сколько времени провели там после игры, в Украине и Молдове наступила ночь. Если в Мадриде мы вышли из раздевалки около двенадцати часов, то в Киеве и Кишиневе был уже час ночи. В основном много звонков с поздравлениями было в среду. Очень приятно было, когда с этой целью позвонил Евгений Геллер, президент луганской "Зари". Мы остались друзьями и у нас по части общения нет никаких проблем. Через спортивного директора Важу Тархнишвили поздравил всю нашу команду и президент "Шерифа" Виктор Гушан", - рассказал Вернидуб.

Он также рассказал, что после игры в Мадриде не спал всю ночь из-за эмоций после победы над "Реалом".

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"После таких эмоций в ту ночь вообще не спал! К тому же, перелет был тяжелым – три с половиной часа из Испании летели. Приземлились в Кишиневе в 6.30 утра, а еще час езды на автобусе до Тирасполя. На месте были лишь в 8.00. Приехали на базу, я даже к себе на квартиру не поехал. Думал немного отдохнуть, но уснуть так и не смог. Впечатления от победы над командой Карло Анчелотти еще не сошли на нет, а уже стал размышлять об очередном матче", - сообщил Вернидуб.

Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.

В этом сезоне Вернидуб впервые в карьере выступает в Лиге чемпионов. На пути к групповому этапу "Шериф" преодолел четыре раунда квалификации, выбив из борьбы "Теуту", "Алашкерт", "Црвену Звезду" и "Динамо" Загреб. На групповом этапе "Шериф" сперва обыграл "Шахтер" на своем поле со счетом 2:0, а затем сотворил еще одну сенсацию, в гостях одолев "Реал" со счетом 2:1. После двух туров молдавский клуб возглавил группу D.

В Украине Вернидуб с 2011 по 2019 год возглавлял луганскую "Зарю".

Автор: Александр Топчий