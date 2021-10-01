Украинский тренер также в очередной раз заявил, что не поедет работать в Россию.

Тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб сравнил украинский и российский футбол.

Своим мнением он поделился в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

"Кто сильнее? Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать", - сказал тренер.

"У вас почти все бюджетные команды! В Украине нет бюджетных команд. Бюджет - это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются", - также отметил Вернидуб.

Специалист заявил, что хочет, чтобы Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА:

"Я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию".

Также Вернидуб ответил на вопрос о том, готов ли он поработать в России:

"Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять".

Читайте такжеВ 25 раз меньше, чем у наставника Реала: СМИ озвучили зарплату украинского тренера Вернидуба в Шерифе

Тренер сказал, что должно случиться, чтобы он поехал в Россию:

"Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее".

Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.

В этом сезоне Вернидуб впервые в карьере выступает в Лиге чемпионов. На пути к групповому этапу "Шериф" преодолел четыре раунда квалификации, выбив из борьбы "Теуту", "Алашкерт", "Црвену Звезду" и "Динамо" Загреб. На групповом этапе "Шериф" сперва обыграл "Шахтер" на своем поле со счетом 2:0, а затем сотворил еще одну сенсацию, в гостях одолев "Реал" со счетом 2:1. После двух туров молдавский клуб возглавил группу D.

В Украине Вернидуб с 2011 по 2019 год возглавлял луганскую "Зарю".

Автор: Антон Дударь