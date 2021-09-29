Юрий Вернидуб скромно рассказал об успехе своего коллектива.

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от невероятной победы в матче против "Реала" на выезде в рамках Лиги чемпионов.

Цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

"Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и хорошо контратаковали. И напоследок забили. Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край! И я благодарен своим ребятам за то, что они сделали. Я счастлив и горд своей командой, этими ребятами. Мы на верном пути и продолжим его придерживаться", - сказал Вернидуб.

"Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не создали. Мы просто двигаемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важных матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", - добавил Вернидуб.

Напомним, что "Шериф" обыграл "Реал" со счетом 2:1.

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Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года.

По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.

Вернидуб впервые в карьере выступает в Лиге чемпионов.

В Украине Вернидуб с 2011 по 2019 год возглавлял луганскую "Зарю".

Автор: Артем Будрин