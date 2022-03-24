Премьер-министр Великобритании не понимает, почему Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу-2028.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал подачу заявки Россией на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032.

"Желание России провести у себя любой футбольный турнир или культурное событие выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение. Лучше всего было бы, чтобы все российские войска немедленно вышли из Украины, а право провести турнир передали украинцам", – сказал Джонсон в Брюсселе во время саммита НАТО.

Добавим, что также совместную заявку на проведение Евро-2028 подали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Республики Ирландия, Шотландии и Уэльса.

Напомним, что из-за развязанной войны в Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские клубы и национальную сборную РФ от участия в соревнованиях под их эгидой. Сейчас Российский футбольный союз безуспешно судится с УЕФА и ФИФА об отстранении своих команд от международных соревнований.

Также УЕФА намерен разорвать контракт с телевизионным оператором страны-агрессора на трансляцию матчей европейских сборных команд.

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