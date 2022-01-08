Легендарный экс-футболист мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос придумал гениальный ход, чтобы собрать деньги на благотворительность.
Яркая звезда мирового футбола, который повесил бутсы на гвоздь в 2015 году, возвращается в большой футбол, сообщает издание The Sun.
Роберто Карлос продает свой футбольный талант на аукционе eBay, участие в котором могут принять только представители любительских клубов Англии. Защитник сыграет благотворительный матч в составе команды, которую выберет слепой жребий.
Читайте такжеУкраинский футболист своим голом выбил победителя Лиги Европы из Кубка Испании (видео)Чтобы увеличить свои шансы на успех, можно купить неограниченное количество карточек с изображением Роберто Карлоса, каждая из которых стоит пять фунтов стерлингов.
"Я возобновил тренировки, чтобы принять участие в этом важном поединке. Немного нервничаю, но это и неудивительно, ведь я не играл шесть лет. Жду не дождусь встречи со своими новыми партнерами по команде", - сказал 48-летний бразилец.
Игра пройдет в конце января. Вместе с Карлосом на поле выйдет бывшая нападающая сборной Англии Эни Алуко. Комментировать матч будет бывший полузащитник "Брентфорда" Крис Камара.
Все деньги, полученные от этого необычного трансфера, будут направлены в фонд Football Beyond Borders, благотворительную организацию, помогающую обездоленным молодым людям в сообществах по всей стране.
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- Роберто Карлос является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии, двукратным победителем Кубка Америки и обладателем Кубка конфедераций.
- Большую часть карьеры бразилец провел в мадридском "Реале". За испанский клуб Роберто Карлос сыграл 527 матчей, в которых отличился 70 голами и 99 результативными передачами.
- В составе "Реала" Карлос четыре раза выиграл чемпионат Испании, три раза Суперкубок Испании и трижды Лигу чемпионов, а также дважды выиграл Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
- В Европе защитник также выступал за "Интер", "Фенербхаче" и "Анжи". Профессиональную карьеру он завершил в индийском клубе "Дели Динамос".