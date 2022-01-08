Роберто Карлос сыграет благотворительный матч.

Легендарный экс-футболист мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос придумал гениальный ход, чтобы собрать деньги на благотворительность.

Яркая звезда мирового футбола, который повесил бутсы на гвоздь в 2015 году, возвращается в большой футбол, сообщает издание The Sun.

Роберто Карлос продает свой футбольный талант на аукционе eBay, участие в котором могут принять только представители любительских клубов Англии. Защитник сыграет благотворительный матч в составе команды, которую выберет слепой жребий.

Читайте такжеУкраинский футболист своим голом выбил победителя Лиги Европы из Кубка Испании (видео)Чтобы увеличить свои шансы на успех, можно купить неограниченное количество карточек с изображением Роберто Карлоса, каждая из которых стоит пять фунтов стерлингов.

"Я возобновил тренировки, чтобы принять участие в этом важном поединке. Немного нервничаю, но это и неудивительно, ведь я не играл шесть лет. Жду не дождусь встречи со своими новыми партнерами по команде", - сказал 48-летний бразилец.

Игра пройдет в конце января. Вместе с Карлосом на поле выйдет бывшая нападающая сборной Англии Эни Алуко. Комментировать матч будет бывший полузащитник "Брентфорда" Крис Камара.

Все деньги, полученные от этого необычного трансфера, будут направлены в фонд Football Beyond Borders, благотворительную организацию, помогающую обездоленным молодым людям в сообществах по всей стране.

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