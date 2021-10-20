Киевляне сыграют против каталонцев на "Камп Ноу".

20 октября в столице Каталонии пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Динамо".

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Стартовый свисток прозвучит в 19.45.

"Барселона"

Каталонцы переживают не лучшие времена. Летом клуб покинул Лионель Месси, и сейчас в команде происходит смена поколений и перестройка, которая вряд ли могла бы пройти безболезненно.

"Барселону" лихорадит в чемпионате, где в восьми турах удалось выиграть только четыре раза (в таблице лишь седьмое место), в Лиге чемпионов все совсем печально, и вопросы об увольнении Рональда Кумана поднимаются все чаще. Правда, руководство "Барселоны" пока заявляет о доверии тренеру.

В ЛЧ каталонцы после двух туров неожиданно оказались главным аутсайдером. "Барса" дважды проиграла, причем если разгром от мощной "Баварии" (0:3) еще можно было предвидеть, то результат матча с "Бенфикой" (те же 0:3) является по-настоящему провальным. Теперь у "Барселоны" просто нет права на ошибку.

В последних пяти матчах во всех турнирах "Барса" выиграла лишь два раза при двух поражениях. Одна из этих побед пришлась на матч с "Валенсией", который состоялся перед игрой с "Динамо" - 3:1.

Барселона - Динамо: прогноз букмекеров

"Динамо"

"Динамо" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов плюс-минус оправдывает те прогнозы, которые давались перед стартом группового этапа. Киевляне сыграли вничью с "Бенфикой" (0:0), хотя могли в том матче и победить, а затем абсолютно без шансов были разгромлены "Баварией" (0:5).

Турнирное положение на данном этапе (1 очко, 3 место в группе) оставляет киевлянам все шансы бороться за продолжение борьбы в еврокубках весной. Но для сохранения надежд на евровесну проигрывать "Барселоне" крайне нежелательно.

Учитывая то, в каком состоянии находится "Барселона", сейчас, пожалуй, оптимальный момент, чтобы бороться с каталонцами.

На внутренней арене "Динамо" продолжает демонстрировать чемпионские амбиции. Команда Мирчи Луческу не теряет очки там, где не должна их терять. Перед встречей с "Барсой" динамовцы разгромили "Львов" со счетом 4:1 и удерживают лидерство в таблице УПЛ.

Кто не сыграет?

У "Барселоны" травмированы Педри, Рональд Араухо, Усман Дембеле и Мартин Брэйтвейт, а защитник Эрик Гарсия пропустит матч из-за дисквалификации. У "Динамо" в лазарете находятся Денис Попов, Артем Беседин и Владислав Кулач.

История противостояний

В прошлом сезоне на групповом этапе ЛЧ "Барса" дважды обыграла "Динамо" (2:1 и 4:0). В целом же команды встречались 10 раз: у "Динамо" - 3 победы, у "Барсы" - 7.

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Гави, Депай, Коутиньо, Фати

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена, Гармаш

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только "Барселоне" необходимы очки, нам они тоже нужны. То, что происходит в "Барселоне", - это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду - всегда легче, чем строить заново. Поэтому "Барселоне" сейчас нужно время".

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман:

"В прошлом году мы играли с "Динамо", дважды обыграли их, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие встречи, мы должны в обеих победить. Чтобы выйти в плей-офф, надо побеждать. Нет другого пути, кроме как выиграть матч у "Динамо".

Арбитр

Судить встречу будет нефартовый для киевлян рефери - француз Клеман Тюрпен.

Автор: Антон Дударь